Ханты-Мансийск, 11 августа, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 11 августа с COVID-19 госпитализировали девять человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Permkrai.ru Коронавирус

За сутки на 11 августа в Югре выписали из ковидных отделений больниц 105 человек. Выявили 236 заражённых коронавирусом, на 94 человека больше, чем сутками ранее. Лидером по числу заражений коронавирусом стал Сургут — 111 случаев.

Всего на территории ХМАО с начала пандемии на 11 августа лабораторно подтверждено 214 006 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 209 888 человек, скончались 2558 (ни одного человека за сутки).