Москва, , 13:11 — REGNUM В качестве ответа на решение парламента Латвии объявить Россию «государством, поддерживающим терроризм», должны быть приняты самые жесткие меры, считает член Совфеда Андрей Клишас.

Андрей Клишас Пресс-служба Совета Федерации РФ

«Должны быть приняты самые жёсткие меры, и экономические и политические», — отметил Клишас в телеграм-канале.

По его мнению, Россия внесла самый значимый вклад в борьбу с терроризмом, а пособниками террористов должны быть признаны те, кто пытался уничтожить государственность Ирака, Сирии, Ливии, что и повлекло разгул терроризма на Ближнем Востоке и в Северной Африке, да и по всему миру.

В свою очередь, сенатор Сергей Цеков заявил, что Москва в ответ на решение Латвии признать Россию страной, поддерживающей терроризм, может принять ответные болезненные для Риги меры, в первую очередь экономического характера.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, парламент Латвии объявил Россию «государством, поддерживающим терроризм». Кроме того, латвийский парламент в своем заявлении призвал страны Евросоюза прекратить выдачу виз гражданам РФ и Белоруссии.

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