Саранск, 11 августа, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В Республике Мордовия дан старт серии полуфиналов Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей» — для учеников 9-11 классов. Регион принял более 1000 старшеклассников из регионов Приволжского федерального округа.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Школьники

Во время торжественной церемонии открытия к участникам обратился глава Республики Мордовия Артем Здунов: «Приветствуем вас в солнечной Мордовии. Для нас это большая честь. Посмотрите, какую атмосферу вы создали в этом зале — атмосферу дружбы, единения. Мы попытались сразу показать вам красоту нашего языка, нашего народного танца. У каждого из вас в вашем регионе есть ценности, которые прошли через года. Как говорили классики: «Вовеки нельзя нашу дружбу разбить. Нанизаны мы на единую нить». С таким единением, с такой дружбой многое можно сделать: бороться с врагами, строить. Многие из вас со временем станут крупными руководителями, будут работать в бизнесе. Представляете, сколько у вас уже связей и контактов уже сейчас. Берегите дружбу, реализуйте проекты. Хорошо, что и в Мордовии, и в других регионах России есть для этого возможность. Спасибо Президенту Российской Федерации и платформе «Россия — страна возможностей», Федеральному агентству по делам молодежи за то, что четко проводят эту работу. И, конечно, спасибо «Большой перемене».

Обращаясь к участникам полуфинала, генеральный директор АНО «Большая перемена» Наталия Мандрова отметила, что с для ребят начались большие приключение, которые уже никогда не закончатся: «Сегодня мы с вами открываем первый полуфинал уже третьего сезона «Большой перемены». Но в рамках «Большой перемены», как сообщества — мы общаемся, дружим, действуем, делаем хорошие дела, проводим мозговые штурмы, выходим на волонтерские акции — круглый год. И действительно, самое главное, что находят ребята в «Большой перемене» — это большую и дружную семью, потому что мы, конечно, значительно больше, чем конкурс. Мы всероссийская семья — семья единомышленников. Нас объединяет любовь к нашей Родине, желание сегодня, сейчас, а не когда-то в будущем, быть нужными, востребованными нашей страной, делать проекты, помогать тем, кто нуждается в помощи, откликаться на те задачи, которые сегодня есть у нашего государства. Я хочу сказать всем, кто сейчас находится в этом зале: «Добро пожаловать в семью «Большой перемены»!».

Наталия Мандрова также отметила, что с церемонии открытия в гостеприимной Мордовии в России начинается серия полуфиналов конкурса «Большая перемены», которые продлятся до 25 сентября. Эстафету уже в ближайшее время подхватят Ханты-Манскийк, Красноярск, Казань, Ярославль, Москва, Анапа и Владивосток. Первыми к конкурсным испытаниям 10 августа присоединятся более 1000 ребят из Приволжского федерального округа. В рамках полуфинала конкурсанты будут решать кейсовые задания от ведущих российских компаний и вузов. Кроме того, для полуфиналистов традиционно пройдет насыщенная образовательная и развлекательная программа. Школьников ждут мотивационные встречи с профессионалами в разных сферах, мастер-классы, деловые игры, открытые диалоги и Арт-студия.

Помимо основной программы конкурса принимающий участников «Большой перемены» регион подготовил для ребят культурно-образовательную программу — посещение музеев Саранска, где школьники смогут не только познакомиться с творчеством известного скульптора Степана Эрьзи и живописца Федота Сычкова, но и прикоснуться к памятникам природы, истории и культуры мордовского народа.

Полуфиналистам предстоит принять участие и в полезной программе — нетворкинге в формате игры «Молекула», где ребятам необходимо будет выполнить несколько заданий. Итогом игры станет общий сбор мозаики — карты Приволжского федерального округа, объединяющего участников полуфинала Всероссийского конкурса «Большая перемена» в Саранске.

В программе для школьников предусмотрен спортивный фестиваль, посвященный празднованию Дня работника физкультуры. Зарядка с чемпионом, экскурсия по стадиону «Мордовия Арена», зумба, перетягивание каната, спортивный фотомарафон и другие спортивные активности ждут полуфиналистов «Большой перемены».

Полуфиналы для старшеклассников пройдут очно для всех федеральных округов России. По итогам всех полуфиналов будут определены 1500 финалистов «Большой перемены», которые отправятся на финал в Международный детский центр «Артек» в ноябре.

Победителями «Большой перемены» среди учеников 11 классов станут 300 человек, они получат по 1 миллиону рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. 300 учеников 9-10 классов — по 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие.

30 лучших школ, подготовивших наибольшее количество финалистов «Большой перемены», получат гранты в размере 2 миллионов рублей на развитие образовательной среды. Решение о том, на что будут потрачены средства, школы будут принимать вместе с ребятами, которые принесли им победу. Педагоги-наставники победителей конкурса получат по 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров «Большой перемены».

Всероссийский конкурс «Большая перемена» — самый массовый проект для детей и подростков в современной России. В 2022 году к конкурсу присоединились 3 944 622 человека, среди которых 1 495 551 ученик 5-7 классов (с сентября — 6-8 классов), 1 555 945 учеников 8-10 классов (с сентября — 9-11 классов), 732 512 студентов колледжей и 160 614 педагогов-наставников. В основном конкурсе в различных категориях участие приняли более 68 тысяч детей и подростков из Донецкой и Луганской народных республик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российское движение школьников.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.