Томск, , 13:10 — REGNUM Заболеваемость COVID-19 в Томской области за неделю выросла на 51%. Об этом заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Пичугина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, на текущем этапе возобновления ограничительных мер не требуется.

«Но в преддверии возможной шестой волны эпидемии нужно усилить вакцинацию населения, особое внимание уделив группе риска — людям 65+ и больным хроническими заболеваниями», — отметила она.

Кроме того, губернатор Владимир Мазур поручил обздраву сформировать запас средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, лекарств и экспресс-тестов. Кроме того, будет подготовлен план перепрофилирования стационаров региона для приёма больных с COVID-19.

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