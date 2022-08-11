Томск, 11 августа, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Заболеваемость COVID-19 в Томской области за неделю выросла на 51%. Об этом заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Пичугина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

По её словам, на текущем этапе возобновления ограничительных мер не требуется.

«Но в преддверии возможной шестой волны эпидемии нужно усилить вакцинацию населения, особое внимание уделив группе риска — людям 65+ и больным хроническими заболеваниями», — отметила она.

Кроме того, губернатор Владимир Мазур поручил обздраву сформировать запас средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, лекарств и экспресс-тестов. Кроме того, будет подготовлен план перепрофилирования стационаров региона для приёма больных с COVID-19.