Кишинёв, , 13:09 — REGNUM Агентство по охране окружающей среды Молдавии упростила процедуру выдачу разрешений на рубку деревьев на дрова. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба ведомства.

Дрова Unsplash

Отмечается, что для внелесных фондов собственник земельного участка, если хочет срубить у себя деревья, должен подать заявку на составление акта фитосанитарного обследования. Для проведения обследований будут созданы специальные смешанные группы.

Также упрощена процедура получения рубки деревьев в лесу. Это можно делать без проведения контроля представителями Инспекции по охране окружающей среды, но её требуется уведомление не позднее момента выдачи разрешения. Срок рассмотрения заявки снижет с 20 до десяти дней.

Стоит отметить, что ранее глава управления лесного фонда при правительственном агентстве Moldsilva Юлиан Мамай сообщил о дефиците дров в Молдавии. Он заявил, что это вызвано энергетическим кризисом в республике, вызванного ростом цен на энергоносители, особенно на газ.

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