Глушковский район, Курская область, 11 августа, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Курской области 11 августа приграничные посёлки Глушковского района — Тёткино и Попово-Лежачи — подверглись обстрелу, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Телеграм-канал Романа Старовойта Последствия обстрела в посёлке Попово-Лежачи Курской области

Пострадавших нет, благодаря работе системы экстренного оповещения местные жители находились в укрытиях.

В посёлке Попово-Лежачи зафиксированы повреждения гражданских объектов: на территории тракторной бригады пострадала сельскохозяйственная техника и комбайны, разрушен гараж, осколками посечено несколько автомобилей, включая частные машины. Повреждены две линии электроснабжения, ремонтная бригада приступает к ликвидации аварии.