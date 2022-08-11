Рига, 11 августа, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Сайт латвийского Сейма перестал в результате кибератак со стороны хакерской группировки Killnet. Об этом 11 августа сообщает портал Baltnews в своём телеграм-канале.

Christoph Scholz Хакер

«Сайт Сейма Латвии перестал работать в результате атаки хакерской группировки Killnet», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по мнению источника, это произошло из-за того, что ранее Сейм Латвии принял решение о признании России «страной — спонсором терроризма».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Сейм Латвии признал Россию «страной, поддерживающей терроризм».