Москва, 11 августа, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Экономическая конфронтация между Россией и Западом нарушили мировые энергетические рынки в беспрецедентных масштабах в новейшей истории, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

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«Также попытки Европы отказаться от российских энергоресурсов и избежать массового дефицита этой зимой провоцируют рост цен, и перенаправляют потоки по всему миру.

Западные лидеры, столкнувшись с резким ростом цен на нефть и многолетней инфляцией, предложили установить верхний предел цен, который бы ограничивал максимальную сумму покупки за российскую нефть. Но идея абсурдна.

Ограничение цен на нефть сработает только в том случае, если все страны мира согласятся покупать российскую нефть по фиксированной цене.

Нефть взаимозаменяемый товар, и один баррель нефти можно заменить другим, независимо от того, откуда он поступает, поэтому отследить где был добыт данный ресурс сложно. Так что попытки Запада ограничить поставки энергоресурсов из России пустая трата времени.

Более того, Запад столкнулся с резким ростом цен на нефть у себя во внутренней экономики и многолетней рекордной инфляцией после того как ввел санкций против Кремля. Но и это не смогло ограничить доходы, которые приносит экспорт энергоресурсов России.

Добыча нефти в России в июле вернулась почти к уровню до начала спецоперации на Украине, составив в среднем почти 10,8 млн баррелей в день, что лишь незначительно ниже 11 млн баррелей, добытых в январе 2022 года.

И это не единичный случай. Июль ознаменовался третьим подряд месяцем восстановления добычи нефти. При этом добыча значительно выросла по сравнению с самой низкой точкой этого года в 10 млн баррелей, установленной в апреле, когда европейские покупатели начали избегать России, а Москва изо всех сил пыталась найти новых покупателей.

Первоначально Москва была вынуждена продавать энергоресурсы с огромными скидками по, чтобы привлечь покупателей. Однако в последние недели Кремль восстановил свои ценовые возможности, воспользовавшись дефицитом на рынках.

Например, нефть марки Urals, флагман российской нефти, экспортируемой в Европу, недавно начала продаваться на $20–25 за баррель дешевле, чем эталонная нефть марки Brent, после того как в начале апреля 2022 года она торговалась с дисконтом почти в $35.

Более того из-за высоких цен Россия зарабатывает так много денег на продаже энергоносителей, что вполне себе может отказаться от поставок сырой нефти и газа в восточноевропейские страны.

Победа России на энергетическом рынке в сочетании с большим спроса на энергоносители и роста цен может подорвать поддержку Украины со стороны Запада и Европы или вообще забыть про это.

В любом случае, как бы не хотел Запад признавать победу России в энергетической войне, объемы добычи нефти и ее стоимость на мировом рынке свидетельствуют о победе России в данном противостоянии», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, объемы производства нефти и ее стоимость на мировом рынке свидетельствуют о победе России в энергетическом противостоянии, заявил журналист Хавьер Блан.

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