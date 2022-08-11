* Талибы — запрещённая в России организация

Калат, Афганистан, 11 августа, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В афганской провинции Забуль талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выселяют кочевников из их домов в административном центре этой провинции. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Afghanistan Matters Афганистан

Источники говорят, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приказали кочевникам, живущим на государственных землях, покинуть свои жилища.

Комиссия по предотвращению захвата земель в Забуле возвращает земли и дома, которые были переданы кочевникам при предыдущем правительстве Афганистана. Кочевники в Забуле выражают недовольство этой акцией и говорят, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выселят их без компенсации.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже объявили, что вернут в государственный фонд земли, которые были розданы предыдущим правительством.