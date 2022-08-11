Москва, 11 августа, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили 20 пунктов управления украинских войск бригадного и батальонного звеньев, сообщили 11 августа в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«За сутки поражены двадцать пунктов управления бригадного и батальонного звеньев, восемь складов боеприпасов в районах населенных пунктов Константиновка, Северск, Зайцево, Новоселка, Очеретино, Водяное Донецкой Народной Республики и Трудовое Запорожской области», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Харькова, локатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Краматорска, а также 264 района скопления живой силы, вооружения, военной и специальной техники.