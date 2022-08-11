Ульяновск, 11 августа, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Ни погашение долга, ни пени: историяКоличество госпитализированных в Ульяновской области остаётся прежним вторые сутки подряд. Новых летальных исходов нет, но при этом растёт заболеваемость ковидом. Это следует из данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным на 11 августа, всего в Ульяновской области официально выявлено 205 182 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 9 и 10 августа подтверждено соответственно 98 и 115 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Количество вылечившихся достигло 199 540 человек, доля выздоровевших составляет 97,25%. Что касается суточной статистики, то 10 августа выписан 31 пациент (9 августа — 28 человек), госпитализированы восемь больных (9 августа — восемь человек), новых летальных исходов нет.

Всего в Ульяновской области жертвами пандемии стали 4726 жителей.

Напомним, что рост заболеваемости начался в августе. В управлении Роспотребнадзора по Ульяновской области это с тем, что многие возвращаются из отпусков, в том числе из-за границы.

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Как сообщало ИА REGNUM , за десять дней августа в Ульяновской области количество заболевших достигло 743 человек, в то время как в июле заражение коронавирусом выявлено у 770 жителей. Ожидается, что во второй половине августа — начале сентября уровень заболеваемости ковидом достигнет 50 человек в расчёте на 100 тыс. населения (в настоящее время 35), что является основанием для рекомендации о введении масочного режима.