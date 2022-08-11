Пальма-де-Майорка, Испания, 11 августа 2022, 13:08 — REGNUM Испанская певица Rosalía (Розалия Вила Тобелья) представила видеоклип на песню Despechá. Об этом 11 августа сообщил портал Pitchfork.
В ролике артистка отправляется в путешествие на Майорку (Испания), где проводит время в компании местных жителей и туристов. Сама композиция Despechá вошла в недавний альбом Rosalía под названием Despechá.
Напомним, премьера пластинки Motomami состоялась 18 марта 2022 года. Проект стал третьим полноформатным релизом в карьере Rosalía.
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