Пальма-де-Майорка, Испания, 11 августа, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Испанская певица Rosalía (Розалия Вила Тобелья) представила видеоклип на песню Despechá. Об этом 11 августа сообщил портал Pitchfork.

Цитата из клипа Despechá Певица Rosalía

В ролике артистка отправляется в путешествие на Майорку (Испания), где проводит время в компании местных жителей и туристов. Сама композиция Despechá вошла в недавний альбом Rosalía под названием Despechá.

Напомним, премьера пластинки Motomami состоялась 18 марта 2022 года. Проект стал третьим полноформатным релизом в карьере Rosalía.