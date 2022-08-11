Тбилиси, 11 августа, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что личные данные грузинских боевиков попали в руки спецслужб России, и потребовал от грузинских властей наказать виновных в этом, сообщает 11 августа грузинский телеканал «Мтавари архи».

President.gov.ua Михаил Подоляк

«Фамилии тех граждан Грузии, которые стоят на защите международной безопасности, попали в руки России только с помощью злоумышленников. Я имею в виду тех из ваших подданных, кто имеет доступ к подобной информации. Желательно спросить этих субъектов, почему они играют в игру, предложенную российской разведкой, и привлечь их к ответственности за предательство национальных интересов», — сказал Подоляк.

Подоляк заявил, что участие грузинских боевиков в боевых действиях на Украине будет «вписано золотыми буквами в историю грузинского народа», и именно за это на Украине и любят Грузию и грузин.

Напомним, что в Грузии вспыхнул скандал, связанный с обнаружением документов грузинского военного на территории города Лисичанска в ЛНР.