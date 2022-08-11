Оренбург, , 13:03 — REGNUM В Оренбурге задержана группа угонщиков дорогих иномарок, сообщили 11 августа журналистам в пресс-службе УМВД по Оренбуржью.

Угон автомобиля TheDigitalWay

Угоны совершались на территории Татарии и Оренбурга. Трое мужчин задержаны в столице Оренбургской области на угнанном в Татарии автомобиле. В сопровождающей машине полицейские изъяли подложные государственные регистрационные знаки, а также используемое оборудование для совершения краж транспорта.

Впоследствии в арендованном гараже и в одном из дворов Оренбурга обнаружены два ранее угнанных автомобиля «КИА Спортейдж». Третья машина той же марки и модели, угнанная в Татарии, была обнаружена в Орске.

По фактам краж возбуждено уголовное дело. Устанавливается причастность задержанных мужчин к другим аналогичным преступлениям.