Москва, , 13:03 — REGNUM Более 50% личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах Вооружённых сил Украины ликвидировано. Об этом 11 августа сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

«В результате активных наступательных боевых действий союзных сил ликвидировано более 50% личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ на Артёмовском и Авдеевском направлениях», — сказал Конашенков.

Он добавил, что фиксируется массовое дезертирство и самовольное оставление украинскими националистами занимаемых позиций.