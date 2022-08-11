Москва, 11 августа, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Более 50% личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах Вооружённых сил Украины ликвидировано. Об этом 11 августа сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

«В результате активных наступательных боевых действий союзных сил ликвидировано более 50% личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ на Артёмовском и Авдеевском направлениях», — сказал Конашенков.

Он добавил, что фиксируется массовое дезертирство и самовольное оставление украинскими националистами занимаемых позиций.