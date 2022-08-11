Кызыл, , 13:02 — REGNUM На территории Тувы и Монголии пройдут международные соревнования «Военное ралли» в рамках Армейских международных игр. В конкурсе примут участие команды из Белоруссии, Узбекистана, Монголии и России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тувы.

Грузовик «Урал» Vitaly V. Kuzmin

Открытие соревнований состоится 13 августа в городе Улаангом в Монголии. Военнослужащим предстоит на грузовых «КамАЗах» и «Уралах» преодолеть маршрут протяжённостью более 1 тыс. км по пересечённой местности. Кроме того, они должны выполнить этап со стрельбой из пулемёта с бронеавтомобиля «Тигр».

«Команды от заводов «КамАЗ» и «Урал» выступают в конкурсе вне зачета, с целью поддержания конкуренции у военных водителей», — отметили в правительстве.

Участники прибыли для прохождения жеребьёвки в столицу Тувы Кызыл. Как отмечается, их встретили с белым кадаком, чаем с молоком и караваем и разместили на территории горного мотострелкового соединения Центрального военного округа.