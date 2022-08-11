Симферополь, , 13:02 — REGNUM Станция технического обслуживания (СТО) в Красногвардейском районе Крыма, работники которой не стали обслуживать российских военных, демонтирована. Об этом сообщил глава Красногвардейского района Крыма Роман Шантаев.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

В личном телеграм-канале Шантаев написал, что «СТО всё» с пометкой «СвоихНеБросаем». Он выложил видеозапись с места, где ранее находилась станция техобслуживания.

Об инциденте на станции СТО в Крыму стало известно в середине июня. На записи, которую распространили социальные сети, один из военных рассказывает о том, что им отказали в ремонте колеса.

Позднее владелец станции Вилен Сейтосманов называл произошедшее недоразумением, однако власти после проверки выяснили, что объект является незаконной постройкой.