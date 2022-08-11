Москва, , 13:01 — REGNUM Провокация масштабной гуманитарной катастрофе на Запорожской АЭС выгодна только украинской стороне, однако, Киев не задумывается о последствиях трагедии, отметил зампредседателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Геннадий Скляр («Единая Россия»).

Запорожская АЭС после обстрела со стороны ВСУ Министерство обороны России

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что обстрелы территории Запорожской АЭС вооружёнными силами Украины (ВСУ) являются актом ядерного терроризма.

«День за днем они обстреливают из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО «Ураган» жилые районы Энергодара, где расположена станция. Вывод из строя систем охлаждения, подачи воды может привести к трагедии. Может они думают, что ветер будет дуть только в сторону России? Умереть от радиации, но победить Россию?», — отметил Скляр в своём телеграм-канале.

Депутат считает, что реакция западных стран на обстрелы показывает полную деградацию их политических элит.

«Главы МИД стран G7 выступили с неадекватным призывом к России «незамедлительно передать» под контроль Украины Запорожскую АЭС. Это подтверждает, что США, которые благодаря военному и экономическому влиянию держат под контролем европейские элиты, судьба европейского континента не волнует», — добавил он.

Скляр считает, что заседание Совбеза ООН 11 августа 2022 года покажет, насколько мировые лидеры готовы позаботиться о безопасности Европы или, наоборот, пожертвовать ею.

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