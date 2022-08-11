* талибов — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, , 13:01 — REGNUM В афганской провинции Баглан двое талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и ещё один радикал ранен в результате атаки сил Фронта сопротивления Афганистана в уезде Хост-ва-Ференг. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Бойцы Фонта сопротивления атаковали лагерь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в местности Хуш-Дара. Бой продолжался в течение часа, двое талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и один ранен.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали этот вопрос.

В Хост-ва-Ференг и Андарабе часто происходят боестолкновения сил Фронта сопротивления и талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).