Владивосток, , 13:50 — REGNUM Абитуриенты 81 региона России выбрали для обучения Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ). Вуз набрал рекордное количество абитуриентов — почти 12 000 человек. Прирост поступивших в этом году составил 2500 человек. Об этом заявил исполняющий обязанности ректора ДВФУ Борис Коробец на пресс-конференции ректоров российских вузов по итогам приемной кампании 2022 года, сообщает пресс-служба Минвостокразвития России.

Студенты Алексей Колчин, ИА REGNUM

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«Дальний Восток — это не просто рубеж между Центральной Россией и Азиатско-Тихоокеанским регионом. Это настоящее пространство развития, потому что такого количества преференциальных режимов, вообще такого внимания, которое сейчас направлено на Восток, раньше сложно было представить. И приемная кампания здесь лакмусовая бумажка: мы видим, как вырос интерес абитуриентов со всей России к Дальнему Востоку и к ДВФУ в первую очередь», — отметил Коробец.

Борис Коробец отметил, что высоким спросом среди абитуриентов ДВФУ пользуются направления по изучению восточных языков и технологий ведения бизнеса в АТР.

Помимо этого, сохраняется высокий спрос на российское образование у иностранных абитуриентов. Для поступления в ДВФУ прислали более 900 заявлений из 71 страны. Зарубежных граждан интересует обучение по направлениям «Международные отношения», «Экономика», «Лечебное дело» и «Менеджмент».

"У нас было небывалое количество бюджетных мест в этом году. В целом за последние два года мы увеличили прием более чем на 1000 человек. Это серьезный вызов для дальневосточного университета, но мы полностью справились. 100 процентов бюджетных мест закрыто. При этом средний проходной балл в университете вырос. Это результат хорошей работы вуза с партнерами. Мы перезагружаем наши образовательные программы, чтобы абитуриент четко понимал, зачем он получает образование, и видел карьерную перспективу», — рассказал и. о. ректора ДВФУ.

Как сообщало ИА REGNUM, абитуриенты подали в высшие учебные заведения Санкт-Петербурга более 776 тыс. заявлений на зачисление, что на 70 тысяч больше, чем в 2021 году.

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