Москва, , 12:59 — REGNUM В настоящее время компетентные органы России и США веду переговоры по вопросу об обмене заключёнными между двумя странами. Об этом 11 августа сообщил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

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Как указал Нечаев, российская сторона поднимала тему обмена заключёнными между Россией и США неоднократно.

«Действительно, 5 августа глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил готовность нашей стороны обсуждать эту проблему, но в рамках того канала, который был согласован президентами России и США (Владимиром Путиным и Джо Байденом). Напомню, что были даны поручения соответствующим уполномоченным структурами осуществлять переговоры. Они ведутся компетентными органами», — сказал он.

Также замглавы департамента информации и печати МИД РФ напомнил, что Москва ранее призывала американскую сторону не спекулировать на этой теме, которая касается судеб конкретных людей.

«Советуем отказаться от бесперспективных попыток оказывать на нас давление и призываем их сосредоточиться на практической работе по установленным каналам. По-другому просто не получится», — заключил Нечаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель помощника американского госсекретаря по консульским делам Джули Стаффт заявила, что для граждан России нет ограничений на выдачу разрешений на въезд в США.