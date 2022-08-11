Уфа, 11 августа 2022, 13:00 — REGNUM Пассажирский автобус загорелся в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.
Сообщается, что днем 11 августа в Буздякском районе на 1374 км автотрассы М-5 «Урал» во время движения загорелся пассажирский автобус «КАвЗ», который следовал по маршруту Октябрьский — Уфа.
Отмечается, что в этом автотранспортном средстве ехали 22 пассажира. К счастью обошлось без пострадавших. Спасатели ликвидировали возгорание. Пассажиров отправили в пункт назначения на дополнительном автобусе.
Ранее ИА REGNUM сообщало том, что в Башкирии проводят массовые проверки пассажирских автобусов.
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