Владикавказ, , 12:58 — REGNUM В Северной Осетии окажут помощь около 600 учащимся при подготовке к новому учебному году. Для них будут закуплены комплекты канцелярских принадлежностей, одежда и обувь, сообщили в «Объединении многодетных семей» РСО-Алании. При оказании помощи будут учитываться конкретные потребности многодетных семей. Помощь получат все учащиеся, независимо от возраста.

Школьная форма Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В этом году впервые решили помочь не только младшеклассникам. Первоклашкам мы подарим ранцы, для ребят со второго по пятый класс приобрели канцтовары, а для учеников 5-11 классов — школьную форму и обувь. Конечно же, каждая семья получает помощь адресно», — цитирует руководителя общественной организации портал «15-й Регион».

В оказании поддержки многодетным семьям при подготовке детей к школе приняли участие минтруда республики, отделение ОНФ, благотворительный фонд «Детский мир» и предприниматели Юлия Серых и Сильва Акопян.