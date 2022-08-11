Владикавказ, 11 августа 2022, 12:58 — REGNUM В Северной Осетии окажут помощь около 600 учащимся при подготовке к новому учебному году. Для них будут закуплены комплекты канцелярских принадлежностей, одежда и обувь, сообщили в «Объединении многодетных семей» РСО-Алании. При оказании помощи будут учитываться конкретные потребности многодетных семей. Помощь получат все учащиеся, независимо от возраста.
В оказании поддержки многодетным семьям при подготовке детей к школе приняли участие минтруда республики, отделение ОНФ, благотворительный фонд «Детский мир» и предприниматели Юлия Серых и Сильва Акопян.