Владикавказ, 11 августа, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Северной Осетии окажут помощь около 600 учащимся при подготовке к новому учебному году. Для них будут закуплены комплекты канцелярских принадлежностей, одежда и обувь, сообщили в «Объединении многодетных семей» РСО-Алании. При оказании помощи будут учитываться конкретные потребности многодетных семей. Помощь получат все учащиеся, независимо от возраста.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьная форма

«В этом году впервые решили помочь не только младшеклассникам. Первоклашкам мы подарим ранцы, для ребят со второго по пятый класс приобрели канцтовары, а для учеников 5-11 классов — школьную форму и обувь. Конечно же, каждая семья получает помощь адресно», — цитирует руководителя общественной организации портал «15-й Регион».

В оказании поддержки многодетным семьям при подготовке детей к школе приняли участие минтруда республики, отделение ОНФ, благотворительный фонд «Детский мир» и предприниматели Юлия Серых и Сильва Акопян.