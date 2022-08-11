Канберра, , 12:59 — REGNUM 10 августа гостем Национального пресс-клуба Австралии стал посол КНР в Канберре Сяо Цян, который прямо заявил, что Пекин будет использовать «все необходимые средства» для воссоединения с Тайванем, плоть до применения военной силы.

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В свою очередь федеральный казначей Австралии Джим Чалмерс заявил 11 августа в эфире Radio National, что речь официального представителя китайской стороны «вызывает обеспокоенность».

За казначеем последовал и лидер оппозиции Питер Даттон, который сказал, что «мы должны очень откровенно говорить об угрозе, которая существует».

Напомним, что речь посла Сян Цяня от 10 августа наделала много шума в Канберре, поскольку дипломат допустил применение военной силы для установления контроля на «тайваньской провинцией Китая». Он также заметил, что виновником нынешней напряженности являются США и лично спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

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