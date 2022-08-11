Воронеж, 11 августа, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В селе Орловка Воронежской области строительство Центра ухода и социализации «Хохольский» завершено почти на 50%. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба правительства Воронежской области.

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К строительству центра приступили в 2021 году в рамках национального проекта «Демография» регионального проекта «Старшее поколение». На эти цели выделили более 585 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

«Строительство центра для пожилых людей позволит решить вопрос с очередью в учреждения подобного профиля и улучшить условия проживания тех, кто нуждается в социальной и медицинской помощи. Новое здание будет рассчитано на 128 постояльцев. Проект реализован уже почти на 50%. Во втором полугодии 2023 года планируем ввести объект в эксплуатацию», — прокомментировал губернатор Воронежской области Александр Гусев .

В здании площадью 10,7 тыс. кв. метров с переменной этажностью планируются помещения для занятий гимнастикой и физкультурой, зрительный зал, кинопроекционная, библиотека, лечебно-трудовая мастерская, комната для музыкальных кружков и секций. Также на территории будет располагаться прогулочная зона с беседками, скамейками, пешеходными дорожками, оснащенными поручнями для помощи при разъезде двух инвалидных колясок. Планируется обустроить зону активного отдыха с механическими уличными тренажерами, площадками для игры в городки, настольными играми.

В департаменте строительной политики области сообщили, что полностью завершено строительство котельной и гаража. Ведут работы по сетям водоснабжения, канализации, электроснабжению, приступили к наружным сетям, устройству кровли, установке окон. На объекте уже возвели каркас, завершили кладку стен и перекрытий. Ежедневно работают около 70 человек.

Система долговременного ухода регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» реализуется в Воронежской области с 2019 года по инициативе губернатора. В 2020 году регион вошел в федеральный пилотный проект, который на данный момент действует на территории 12 районов Воронежа и Воронежской области.