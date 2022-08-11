Белград, 11 августа, 2022, 17:36 — ИА Регнум. В Сербии резко увеличился спрос на дрова для отопления и древесные пеллеты. Об этом 11 августа рассказал директор государственного предприятия «Србияшуме» Игорь Браунович.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дрова

Спрос на дрова растет быстрее всего в столице Сербии — Белграде, рассказал Браунович в эфире телеканала РТС.

По его словам, весь товар, который поступает в продажу, практически сразу поставляется покупателям и тут же составляются новые списки ожидания.

Напомним, что ранее Сербия запретила экспорт дров для отопления и древесных пеллетов для того, чтобы стабилизировать рынок.