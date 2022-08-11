Молдавия, 11 августа, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Правительство Молдавии в ходе заседания приняло решение ликвидировать Госагентство по защите нравственности. Трансляцию вела пресс-служба правительства.

Флаг Молдавии

Предложение о роспуске ведомства внесло министерство культуры. Причиной для этого стало то, что после создания агентства не были приняты нужные законы, и его деятельность противоречила законодательству.

Функции по защите нравственности решено передать минкульту. Там на это направление поставят пятерых сотрудников.

Стоит отметить, что агентство по защите нравственности в Молдавии создали в 2001 году, по инициативе Партии коммунистов. Ведомство должно было не допускать пропаганды порнографии, садизма и насилия в произведениях искусства и СМИ.