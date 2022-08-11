Стокгольм, , 12:57 — REGNUM Министр финансов Швеции Микаэль Дамберг подчеркивает, что, исходя из прогноза Национального института экономических исследований, согласно которому в следующем году в стране возникнет рецессия, фискальная политика не должна становиться инструментом в руках политиков. Об этом он заявил 10 августа в интервью новостному агентству TT.

Финансы Швеции Riksbank.se

«Теперь политические партии обязаны остепениться и нести ответственность за отказ от повышения процентных ставок и отказ от еще большего разгона инфляции», — сказал он.

В то же время министр считает, что важно быть «точнее» в распределительной политике и ориентироваться на наиболее уязвимые группы населения Швеции. Он допустил, что субсидии экономических властей приобретут адресный характер.

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