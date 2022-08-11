Москва, 11 августа, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Дорожное строительство в России стало наименее зависимо от импорта за всё время. Об этом 11 августа заявил руководитель Росавтодора Роман Новиков на рабочей встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Russianhighways.ru Скоростная автодорога М-11

«Мы занимаемся этим с тех пор, как строили Крымский мост — там нет ни одного импортного болта. И мы тогда задумались над этим, что надо работать системно», — заявил Новиков.

«Есть люди, которые (работают на) асфальтных заводах, есть люди, которые производят асфальтоукладчики. Я называю две основные единицы, которые важны для реализации, но всё остальное важно, вся цепочка важна. Мы взялись за это, нашли в Колокше, нашли в Марий-Эл производства, нашли в Брянске производство, которое производит технику. Мы начали им рассказывать всю ту работу, которую мы делаем. И мы на сегодняшний день складываем всю цепочку интеграции», — продолжил он.

По его словам, в настоящее время действует межведомственная группа Минтранса и Минпромторга.

«Мы выходим туда с предложением. И мы рассчитываем на то, что на трёхлетку сегодняшняя ситуация не повлияет — мы точно обеспечены техникой, запасными частями, в том числе за счёт параллельного импорта. И мы рассчитываем, что совместными усилиями мы выйдем на те результаты, что наше производство станет конкурентоспособным», — указал Новиков.