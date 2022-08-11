Москва, 11 августа, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Украинский вертолёт Ми-24 сбили российские истребители в Днепропетровской области. Средства ПВО сбили семь беспилотников ВСУ, говорится в сводке Минобороны России за минувшие сутки, распространённой 11 августа.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ми-24

Уточняется, что Ми-24 сбит под городом Никополь. Средства противовоздушной обороны уничтожили дроны противника у населённых пунктов Бригадировка, Граково, Сулиговка, Андреевка, Бабенково, Заводы и Липчановка в Харьковской области.

«Кроме того, в районе города Лисичанск в воздухе перехвачено четыре снаряда реактивной системы залпового огня», — говорится в сообщении.

За период с 24 февраля в рамках спецоперации на Украине уничтожено 267 украинских самолётов и 146 вертолётов, 1727 беспилотников, 365 зенитных ракетных комплексов, 4287 танков и других боевых бронированных машин, 797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3290 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4820 единиц специальной военной автомобильной техники.

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