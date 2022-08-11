Вашингтон, 11 августа, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Американский актёр Стив Мартин планирует приостановить профессиональную деятельность. Об этом 11 августа сообщил портал IndieWire.

Цитата из видеоинтервью Стив Мартин

«Я не хочу сниматься в кино. Как странно это бы не звучало», — признался актёр. Ожидается, что роль Мартина во втором сезоне сериала «Убийства в одном здании» станет его последней работой.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, сервис Apple TV Plus выпустит документальную картину о Стиве Мартине. Будущая лента расскажет о жизни и работе артиста и будет состоять из нескольких частей.