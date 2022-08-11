Горно-Алтайск, 11 августа, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Сотрудники кафедры гуманитарных дисциплин Центра гуманитарного образования Алтайского государственного агарного университета (АГАУ) в рамках проекта РФФИ «Диалог науки и религии: исторические традиции, современные тенденции, проблемы и перспективы» в составе научной экспедиции посетили Усть-Коксинский район Республики Алтай.

АГАУ

Как сообщили 11 августа корреспонденту ИА в пресс-службе АГАУ, целью экспедиции было знакомство с аграрными и медицинскими практиками старообрядцев Уймонской долины. Эта тема для сотрудников кафедры является традиционной. В предыдущей монографии «Алтай и Гималаи как уникальные культурно-биосферные регионы Евразии», подготовленной учеными АГАУ, целая глава была посвящена старообрядческой культуре и быту.

В ходе поездки состоялись встречи со старожилами Уймонской долины, а также посещение выставки древнерусской и старообрядческой иконы в с. Верхний Уймон. В работе экспедиции приняла участие специалист по философии древнерусской культуры, профессор Института философии РАН профессор Ирина Герасимова. По ее мнению, на выставке представлена уникальная икона-целебник (лечебник), где изображены святые-покровители и целители людей и домашнего скота от разных недугов.

«В старину люди в трудных жизненных ситуациях прибегали к помощи небесных заступников. Сегодня мы больше надеемся на помощь медицины, но современная наука пытается приоткрыть завесу тайны воздействия молитвы, иконы и других религиозных обрядов», — считает Герасимова.

Еще один участник экспедиции, автор ряда философских монографий, профессор Ирина Фотиева отмечает: «С позиций современного научно-философского подхода, признающего субстанциональность мысли, все больше открываются механизмы воздействия молитвы. Влияние человека на природу посредством мысли, заклинаний и других подобных действий сегодня изучается наукой с позиций междисциплинарного подхода, например, в нейробиологии растений».

Особый интерес для участников экспедиции представляли аграрные религиозные практики — достаточно широкое мировое явление, характерное для многих народов и культур. Среди них особое место занимают ритуалы, связанные с вызыванием дождя в засушливый период или во время сильных пожаров.

Эти практики применяются в большинстве конфессий и имеют историческое описание в различных источниках. Оценивая действенность таких практик, можно обоснованно прийти к заключению, что за многовековым опытом их применения, судя по всему, должна стоять определенная результативность. Осмыслению этих феноменов и их рациональных основ будет посвящена дальнейшая работа научного коллектива проекта.

Напомним, что Верх-Уймон считается центром старообрядческой культуры на Алтае. Именно здесь в августе 1926 г. в рамках Центрально-Азиатской экспедиции останавливался известный художник, философ и общественный деятель Николай Константинович Рерих (1874-1947).

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