Стокгольм, , 13:03 — REGNUM Лучше всего, если Швеция пойдет по пути, согласованному на уровне ЕС, в вопросе выдачи туристических виз для граждан России. Однако Стокгольм сохраняет свое суверенное право отказывать жителям РФ в визах, не дожидаясь брюссельского решения. Об этом 10 августа в интервью новостному агентству ТТ заявил министр Швеции по делам интеграции и миграции Андерс Игеман.

Три короны, национальный символ Швеции. Малый герб

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«Понятно, что мы не можем исключать, что Швеция будет действовать самостоятельно. Но мы также стремимся поддерживать как можно более единые действия в ЕС. Это также оказывает большее давление на Россию», — подчеркнул профильный министр.

Игеман настаивал в разговоре с журналистами, чтобы ЕС действовал совместно против России. Он считает, что до сих пор это срабатывало.

В то же время министр особенно подчеркнул, что речь о полном гуманитарном и культурном обмене с Россией не идет, поскольку визовые ограничения могут закрыть двери перед теми гражданами России, которые намерены покинуть страну по «политическим мотивам».