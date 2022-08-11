Джакарта, 11 августа, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Четвертая волна эпидемии коронавируса в Индонезии достигнет своего пика в конце августа, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Первоначально министерство здравоохранения Индонезии прогнозировало, что пик заболеваемости придется на середину июля 2022 года с предполагаемым пиком случаев BA.4 и BA.5 примерно от 16 000 до 17 000 случаев.

Пик волны — это не конец пандемии. Вирус продолжает мутировать, последний штамм BA.4.6, распространен в 43 странах.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 5926 носителей коронавируса.

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