Минск, 11 августа, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Каждый свободный метр российских портов необходимо использовать для отгрузки белорусских товаров на экспорт. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 11 августа, сообщает его пресс-служба.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

В ходе совещания по созданию портовых мощностей в России Лукашенко подчеркнул, что у Белоруссии нет времени ждать, пока порты обеспечат инфраструктурой. Экспортных грузов — 12 млн тонн, их «мешками не загрузишь».

«Тем не менее, это говорит о том, что мы уже сегодня должны буквально на каждом свободном квадратном метре российских портов грузить свои товары», — сказал Лукашенко.

По его словам, президент России Владимир Путин предложил: выбирайте «любую точку и начинайте грузить».

Лукашенко добавил, что в первую очередь нужно обсудить перевалку больших объёмов калийных удобрений. Пока самое слабое звено в цепочке поставок — портовая инфраструктура и её доступность.

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