Лондон, 11 августа, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Великобритания направит Украине дополнительное количество реактивных систем залпового огня, сообщает 11 августа агентство Reuters.

Richard Townshend Бен Уоллес

СМИ приводит заявление руководителя британского военного ведомства Бена Уоллеса, в котором он рассказал, что последний транш военной помощи поможет Киеву держать оборону против России.

Министр уточнил, что Киеву будут поставлены РСЗО, способные достигать целей на расстоянии до 80 км, а также управляемые ракеты М31А1.