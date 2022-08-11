Стокгольм, 11 августа, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Лидер Левых Нуши Дадгостар не хочет проводить никаких новых красных линий перед выборами в риксдаг Швеции. Об этом она сообщила 10 августа в интервью газете Sydsvenskan.

Vansterpartiet.se Нуши Дадгостар

Политик отметила, что ситуация в шведской политике и без того достаточно сложная.

Несмотря на большие идеологические различия, она считает, что Центристы и возглавляемые ею Левые смогут сотрудничать в рамках одного левого правительства. Однако она добавила, что это ситуация сложится только при том условии, что обе партии будут вести друг с другом переговоры, намекая на призрак Январского соглашения, где Центристы лишили Левых любого политического влияния в Швеции.

«Главное, что мы сейчас уходим от хаоса, неразберихи и недоверия», — описала Дадгостар нынешнее состояние отношений между Центристами и Левыми.