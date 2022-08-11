Оренбург, 11 августа, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В Оренбурге днём 11 августа произошло ДТП с участием маршрутных автобусов. Госпитализированы пять человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария случилась на проспекте Ф. Дзержинского. По оперативным данным, водитель «ПАЗа», не выдержал безопасную дистанцию и врезался в следовавший в попутном направлении «Волгабас».

Пятерым пассажирам потребовалась госпитализация. Скорая помощь доставила пострадавших в больницу. По факту ДТП полиция проводит проверку.

Добавим, в июне в Оренбурге произошло 39 ДТП, что на 32% меньше, чем в предыдущем месяце. Погибшие отсутствуют. Травмы получили 40 человек.