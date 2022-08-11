Стокгольм, 11 августа, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Поддержка Зеленых значительно растет в преддверии выборов в риксдаг Швеции, и теперь партия получает 5,2% голосов избирателей. Об этом 11 августа сообщил телеканал SVT со ссылкой на данные своего последнего опроса, проведенного вместе с социологами из Novus.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

Ранее Зеленые не преодолевали 4-процентный барьер для попадания в риксдаг с тех пор, как вышли из правительства Швеции.

Второй новостью является то, что Умеренные могут потерять пальму первенства среди оппозиции и уступить ее Шведским демократами. Обе партии набирают по 18,6%. Впрочем, не стоит забывать, что такое было и ранее.

Либералы вновь доказали, что преодолевают барьер, набрав 5,1%.

В августовском опросе SVT/Novus приняли участие 1 893 человека.