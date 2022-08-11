Самара, 11 августа, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Фестиваль национальных свадеб пройдет в начале сентября в Самарской области. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

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Сообщается, что с 1 по 10 сентября 2022 года будут проходить итоговые мероприятия в рамках ежегодного фестиваля национальных свадеб. В этот период территориальные органы ЗАГС Самарской области будут проводить тематические торжественные государственные регистрации заключения брака и поздравления с юбилеями супружеской жизни с элементами этнокультурных свадебных традиций.

Отмечается, что в фестивальные дни в регионе пожелали зарегистрировать брак 1120 пар новобрачных.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2021 году в Самарской области было зарегистрировано около 19,6 тысяч актов о заключении брака.