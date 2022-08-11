Донецк, 11 августа, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Четыре человека были ранены при обстреле DCE пивзавода в Донецке, заявил 11 августа представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В результате обстрела, точно известно, один погибший, четверо раненых. Сколько людей пострадало в результате распыления аммиака, пока трудно сказать, идут опросы местного населения. Минздрав еще пока свою информацию не размещал», — сказал он в эфире Первого канала.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики за прошедшие сутки обстреляли территорию Донецкой народной Республики 70 раз, выпустив 423 боеприпаса.

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