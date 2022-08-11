Ставрополь, 11 августа, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Три субъекта Северо-Кавказского федерального округа вошли в число регионов-нарушителей по вопросу ликвидации городских мусорных свалок. Сроки ликвидации срываются в Ингушетии, Северной Осетии и Ставропольском крае. Их назвала в числе 16 субъектов вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Alan Levine Мусор

При этом все субъекты уже получили федеральное финансирование на эти мероприятия в рамках проекта «Чистая страна». Цель федерального проекта — к 2024 году ликвидировать в городах все несанкционированные свалки, выявленные до 1 января 2018 года.

В числе отстающих также были названы Чукотский автономный округ, Краснодарский и Алтайский края, Бурятия, Мордовия, Башкирия, Крым, а также Калужская, Липецкая, Томская, Пензенская, Архангельская и Челябинская области.

Напомним, по проекту «Чистая страна» должна быть ликвидирована и рекультивирована 191 городская свалка. При этом на момент запуска нацпроекта «Экология» в регионах насчитывалось 8323 свалки, в том числе 916 свалок на территории городских округов.