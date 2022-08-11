Стокгольм, 11 августа, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Выборы в риксдаг Швеции, которые состоятся ровно через месяц, характеризуются «выдающейся» повесткой дня. Об этом 10 августа в интервью газете SvD рассказал политолог Хенрик Экенгрен Оскарссон.

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«У нас будут выборы, посвященные работе правоохранительных органов. Такого у нас еще не было», — заявил он изданию.

По различным соцопросам, проведенным перед выборами, для 30−40% шведских избирателей наиболее важным может стать вопрос борьбы с оргпреступностью. Но нынешняя предвыборная кампания, развивает мысль Оскарссон, также характеризуется и экономической проблематикой.

«Исторически сложилось так, что на выборах побеждала партия, которая, как считается, проводит лучшую экономическую политику, и битва за доверие между [премьер-министров Швеции] Магдаленой Андерссон и [лидером оппозиции] Ульфом Кристерссоном может иметь непосредственное отношение к тому, как они собираются управлять экономикой страны», — объяснил политолог.