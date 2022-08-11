Ростов-на-Дону, 11 августа, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Ростовский зоопарк отправил зубра по кличке Мультик в Калужскую область — национальный парк «Угра». Животное готовят к жизни на воле. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе зверинца.

miktima Зубр

«Мы поддерживаем связь с коллегами из национального парка и постоянно интересуемся жизнью нашего зубренка. Сейчас Мультик проходит адаптацию. В это время он живет в большом вольере (площадь более 2 га), где привыкает к большой территории, отсутствию людей и учится питаться самостоятельно. Площадь парка «Угра» составляет около 100 тыс. га — вся эта территория будет в распоряжении Мультика уже в середине осени», — уточнили в зоопарке.

После того, как двухлетнего зубра выпустят на волю, его продолжат подкармливать плющеным овсом, сеном, морковью.