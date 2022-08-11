Тбилиси, 11 августа, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, потребовал от грузинских властей освобождения экс-президента Михаила Саакашвили, сообщает 10 августа грузинский телеканал «Мтавари архи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Саакашвили — историческая фигура. Политические процессы требуют разных оценок. Я вижу, какие претензии предъявляют к нему его оппоненты. В настоящее время мы очень хорошо понимаем, какую пользу принес Грузии президент. Для страны, которая думает о своём будущем, неправильно сажать Саакашвили в тюрьму. Если вы не хотите передавать его на Украину, то передайте его в третью страну, например, в Нидерланды или любое другое европейское государство. Это будет гуманно как по отношению к Саакашвили, так и по отношению к истории, потому что он был президентом этой страны. Грузия сейчас пишет свою историю, и все эти процессы в будущем будут зафиксированы в учебниках истории. Поэтому, если грузинское правительство освободит Саакашвили, это будет правильным шагом, и это сыграет свою историческую роль», — сказал Подоляк.

Напомним, что официальный Киев неоднократно просил грузинские власти передать арестованного 1 октября 2022 года в Грузии Михаила Саакашвили Украине.