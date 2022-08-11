Москва, 11 августа, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Туроператоры отмечают повышенный спрос российских граждан на туры в Белоруссию. В основном рост идет за счет автотуристов и тех, кто путешествует на поезде. Доля авиатуристов не так велика, сообщили 1 августа в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Gpk.gov.by На границе Белорусии

Наиболее популярны туры выходного дня и шопинг-поездки Белоруссию. На фоне ухода многих иностранных брендов из России граждане РФ едут в Минск за зарубежными брендами. Очень высок спрос на санаторно-оздоровительный отдых.

Стоимость экскурсионных туров из России в Белоруссию в августе 2022 года на три дня и две ночи колеблется от 24 тыс. до 46 тыс. рублей на двоих. Туры в Брест, например, на семь дней и шесть ночей стоят от 87 тыс. рублей на двоих (включены все билеты в музеи, питание).

Ранее ИА REGNUM сообщало, основными конкурентными преимуществами Белоруссии как туристического направления остаются баланс цены и качества, гостеприимство и безопасность.

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